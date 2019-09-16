МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco сообщила клиентам о восстановлении погрузок нефти после атак на её нефтяные объекты, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники, получившие уведомление от компании.

"Saudi Aramco сообщила некоторым клиентам, что погрузка… восстановилась после перебоев, вызванных произошедшими в выходные атаками на саудовские нефтяные объекты", — рассказали агентству два источника.

О том, что отгрузки в данный момент осуществляются, говорится в уведомлении центра планирования поставок нефти (Oil Supply Planning and Scheduling, OSPAS), сообщили источники. Три источника, включая один, который получил это уведомление, сообщили агентству, что погрузка на их нефтяные танкеры проходит "нормально".

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после субботней атаки на ее нефтяные объекты заявила, что сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Газета Wall Street Journal со ссылкой на саудовских чиновников сообщала, что страна намерена к понедельнику на треть восстановить нефтедобычу, потерянную из-за атаки дронов.

Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что это они провели атаку — с помощью беспилотников. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет свидетельств того, чтобы атака происходила из Йемена, и обвинил в ней непосредственно Иран. МИД Ирана назвал обвинения Помпео "ложью".