МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Полное возвращение добычи нефти Саудовской Аравии к нормальным уровням может занять месяцы, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на два источника, информированных об операционной деятельности саудовской госнефтекомпании Saudi Aramco.

"Саудовской Аравии могут потребоваться месяцы на возобновление нормальных объемов добычи", — передает агентство, ссылаясь на своих собеседников.

В связи с этим отмечается, что хотя в воскресенье один из осведомленных источников в промышленности заявил, что экспорт нефти королевства на этой неделе останется в норме, поскольку Саудовская Аравия задействует свои запасы, Aramco может потребоваться сократить поставки на мировой рынок позже, если перебои в добыче сохранятся более продолжительное время.

В воскресенье Рейтер со ссылкой на источник сообщало, что Saudi Aramco могут потребоваться недели на восстановление поставок нефти после атак беспилотников на ее объекты. При этом газета The Wall Street Journal со ссылкой на саудовских чиновников писала, что королевство нацелено в понедельник на треть восстановить потерянные объемы.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после субботней атаки на ее нефтяные объекты сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.

Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что это они провели атаку — с помощью беспилотников. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет свидетельств того, чтобы атака происходила из Йемена, и обвинил в ней непосредственно Иран. МИД Ирана назвал обвинения Помпео "ложью".