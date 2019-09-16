ВАШИНГТОН, 16 сен — ПРАЙМ. Министр энергетики США Рик Перри считает преждевременными разговоры о необходимости открыть стратегические резервы нефти страны в связи с сокращением поставок Саудовской Аравией.

Ранее в понедельник Перри заявил в Twitter, что ведомство готово выделить необходимое количество нефти из стратегического резерва страны для стабилизации рынка. О таком распоряжении заявил президент США Дональд Трамп, отметив, что Штаты сделают это, если будет такая необходимость.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после субботней атаки беспилотников на ее нефтяные объекты заявила, что сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки в примерно 9,8 миллиона.

"Я думаю, что еще немного преждевременно давать комментарии относительно того, нужно ли будет (открывать) стратегический резерв нефти или нет, пока мы не получим реальную информацию о том, как долго этот (нефтегазовый) объект будет отключен", — заявил Перри в интервью телеканалу CNBC.

Он добавил, что по его информации, Саудовская Аравия планирует возобновить производство трети от сокращенных объемов до конца понедельника. "Я хочу четко сказать, что на (мировом) рынке есть довольно значительное количество доступной нефти", — подчеркнул министр.

В понедельник агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Saudi Aramco запускает резервные морские месторождения для частичной компенсации добычи, при этом в компании все менее оптимистично оценивают вероятность быстрого восстановления производства нефти.

Ответственность за атаки взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. Однако госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет свидетельств того, чтобы атака происходила из Йемена, и обвинил в ней непосредственно Иран. МИД Ирана назвал обвинения Помпео ложью.