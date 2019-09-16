БРЮССЕЛЬ, 16 сен — ПРАЙМ. Риска для безопасности снабжения нефтью стран Евросоюза ввиду ситуации в Саудовской Аравии в нынешних условиях нет, запасов хватит на 90 дней, заявил РИА Новости представитель пресс-службы Еврокомиссии.

"В сложившихся обстоятельствах нет обозримого риска для безопасности поставок нефти в Евросоюзе", — сказал он, добавив, что все государства ЕС обладают запасами сырой нефти или нефтепродуктов, их размер составляет приблизительно 955 миллионов баррелей, что эквивалентно 90 дням потребления в ЕС.

"ЕК следит за влиянием этих событий на мировую цену на нефть. ЕК находится в контакте со странами ЕС и Международным энергетическим агентством (МЭА)", — добавил также собеседник агентства.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти — Саудовская Аравия — после субботней атаки на ее нефтяные объекты заявила, что сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки в примерно 9,8 миллиона.

Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что это они провели атаку — с помощью беспилотников. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет свидетельств того, чтобы атака происходила из Йемена, и обвинил в ней непосредственно Иран. МИД Ирана назвал обвинения Помпео "ложью".