ТЮМЕНЬ, 17 сен — ПРАЙМ. Цена нефти из-за событий в Саудовской Аравии если и вырастет до 100 долларов за баррель, то ненадолго, и потом возможен ее обвал ближе к 50 долларам, "Русснефть" по-прежнему закладывает в бюджет цену Brent в 65 долларов за баррель, заявил журналистам на полях Тюменского нефтегазового форума президент компании Евгений Толочек.

"Говорить можно много, но по факту мы пока видим 67 долларов за баррель. Пока она (цена — ред.) как-то особо не стремится вверх", — сказал Толочек в ответ на вопрос, как он оценивает сообщения о возможном сильном удорожании нефти из-за ситуации в Саудовской Аравии.

Он также отметил, что компания по-прежнему закладывает в бюджет цену нефти на уровне 65 долларов за баррель и ожидает, что котировки в конечном счете вернутся к этому уровню.

Толочек при этом подчеркнул, что новости о снижении добычи в Саудовской Аравии поддержат рынок, но ненадолго.

"Рынок это подстегнет однозначно… Что будет дальше — не знаю. Цена в 100 (долларов за баррель нефти — ред.) если даже будет, то будет недолго. И потом будет скорее всего рецессия, и мы опять свалимся ближе к 50 (долларам за баррель — ред.)", — заявил глава "Русснефти".

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти — Саудовская Аравия — после субботней атаки на ее нефтяные объекты заявила, что сократила производство нефти более чем вдвое — на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки в примерно 9,8 миллиона. Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что это они провели атаку — с помощью беспилотников. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет свидетельств того, чтобы атака происходила из Йемена, и обвинил в ней непосредственно Иран. Иран обвинения в свой адрес отвергает.