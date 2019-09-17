МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Атака дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии закономерно подбросила вверх нефтяные цены – в первый же торговый день они подскочили на 15%. Рынок опасается как новых нападений, так и того, что королевству не удастся в короткие сроки восстановить добычу. На данный момент крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти сократил производство более чем вдвое — на 5,7 млн баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 млн.

Утром во вторник нефтяные цены несколько скорректировались, однако эта коррекция не превысила 1%. По мнению опрошенных "Прайм" экспертов, волатильность на рынке нефти сохранится и впредь.

"Участники рынка до сих пор не понимают масштаб проблем. Вероятно, пока ущерб не оценен и внутри самой страны", — полагает аналитик ИФК "Солид" Вадим Кравчук.

ОЦЕНИТЬ МАСШТАБ ПРОБЛЕМ

Изначально саудовцы попытались успокоить рынок и сообщили о готовности восстановить добычу в ближайшие дни. Кроме того, США выразили готовность распаковать стратегические резервы, что устранило бы проблему дисбаланса на рынке. Однако к вечеру понедельника ситуация изменилась – источники западных СМИ настаивают, что на восстановление добычи могут уйти месяцы, в Минэнерго США пока считает преждевременным использование стратегического запаса. Это добавило на рынок нефти негатива, и цены, как и следовало ожидать, взлетели.

Уже сегодня имеется информация о том, что на полное восстановление может потребоваться несколько месяцев: менее половины мощностей комплексов может быть восстановлено оперативно, что означает потенциальное сокращение мирового предложения нефти на 2,5 млн баррелей в сутки на неопределенный период, отмечает младший директор по корпоративным рейтингам "Эксперт РА" Филипп Мурадян.

"Это очень большой объем: например, совокупное сокращение добычи нефти по соглашению ОПЕК+ составило только 1,2 млн баррелей в сутки", — пояснил он.

Влияние на рынок даже не самой потери такого количества нефти, а даже самой мысли об этой потере предположить нетрудно: цены продолжат стремительно расти.

В этой ситуации аналитики не исключают того, что баррель сорта Brent может какое-то время торговаться в диапазоне 70-80 долларов. При этом рынок будет продолжать остро реагировать на любые новости по инциденту в Саудовской Аравии, а также на новости по планам по росту реализации нефти в других странах, в частности, намерение США распечатать резервы, рассуждает Мурадян.

Однако ключевая интрига в том, сколько времени нужно саудитам на возобновление добычи. Несколько недель не будет критичным сроком, и котировки вернутся обратно к 60-63 долларам, но, если речь о большем сроке, тогда спекулянты уведут цены выше, полагает Кравчук.

По мнению начальника аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Николая Подлевских, несмотря на все колебания, нефтяные цены пока находятся в достаточно комфортном диапазоне 60-70 долларов за баррель Brent.

"Как показала относительно спокойная динамика цен 2019 года, более широкий диапазон 55-75 долларов за баррель был для них в этом году равновесным, а значит, на данном этапе устраивал большинство производителей и потребителей нефти. Есть надежды и довольно большие шансы ценам и в среднесрочной перспективе удержаться в его рамках, поскольку основные, действующие на цены нефти факторы продолжат уравновешивать друг друга", — говорит он.

ВВЕРХ ИЛИ ВНИЗ

В перспективе нефтяные цены сохранят зависимость от многих факторов, исходя из которых, возможны существенные движения как вверх, так и вниз, ожидают эксперты. Так, велики риски того, что США под предлогом защиты и предотвращения дальнейших атак на инфраструктуру Саудовской Аравии пойдут по пути дальнейшей эскалации напряженности с Ираном.

"Увольнение "ястреба" Болтона (экс-советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона – ред.), казалось, должно было посылать рынкам другие сигналы. Однако ЧП в Саудовской Аравии произошло как нельзя вовремя для противников такой линии. Теперь администрация США долгое время не сможет сделать шагов в сторону примирения. Более того, "ястребы" даже могут взять верх, и тогда премия за нестабильность на Ближнем Востоке в ценах нефти, подросшая в последние дни, может еще кратно возрасти", — прогнозирует Подлевских.

В свою очередь, Мурадян напоминает об ухудшении спроса на нефть, в том числе, из-за торговой войны США и Китая. "Этот фактор, а также пока ускоряющийся рост добычи нефти в США вряд ли дадут ценам на нефть держаться на высоких уровнях продолжительное время, и они в конечном итоге вернутся в диапазон 60-65 долларов за баррель", — уверен он.

КОМПРОМИСС ВСЕГДА НАЙДЕТСЯ

По мнению Кравчука, компромиссным вариантом, устраивающем большинство участников рынка, является диапазон 65-70 долларов за баррель. Именно в нем цены сейчас и находятся и, с большой долей вероятности, здесь же останутся, поскольку позиции сторон расходятся, и пока нет оснований считать, что одна из них перевесит.

"Есть нефтеэкспортеры — они заинтересованы в более высоких ценах на сырье, поэтому для них падение добычи в Саудовской Аравии, хоть и временное — шанс нарастить продажи. К ним относятся страны ОПЕК, Россия, США. Страны-покупатели нефти, наоборот, недовольны сложившейся ситуацией и вынуждены оперативно искать альтернативные источники или использовать запасы. К этой группе относится Европа и Китай", — напомнил он.

В случае решения проблем в Саудовской Аравии трейдеры вновь вернутся к оценкам спроса и предложения с учетом новых данных, перспективам торгового соглашения США и Китая, а также конфликту США и Ирана, прогнозирует эксперт. Могут быть увеличены и "серые" закупки у Ирана, за счет чего объем предложения вырастет.

Подлевских напомнил и о другом регуляторе нефтяного рынка – объединении ОПЕК+, уже доказавшем свою работоспособность. Его участники в конце текущего года обещают подправить действующее соглашение об ограничении добычи. В еще большей мере интересна добыча нефти в США, которая в последние два года была самым динамичным фактором изменения предложения на рынке.

"Есть подозрения, что США все ближе подступают к насыщению наблюдавшегося феерического роста добычи. Так, прогнозы Минэнерго США от 16 сентября предсказывают лишь очень скромный рост добычи нефти в октябре. А вот когда месячные изменения добычи поменяют знак, то тогда на рынке и вовсе станет очень интересно. Впрочем, захватывающих сюжетов хватает и без этого", — заключил он.