ТЕЛЬ-АВИВ, 17 сен — ПРАЙМ. Расследование атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии еще не завершено, однако причастность Ирана не исключена, считают израильские эксперты.

В ночь на субботу на двух нефтяных объектах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников произошли пожары. Страна, являющаяся крупнейшим экспортером и одним из трех крупнейших производителей нефти, заявила, что после атаки сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ И ПРИЧАСТНОСТЬ ИРАНА

"Пока что расследуют обстоятельства инцидента. По моим ощущениям, иранские руки причастны к этому инциденту в любом случае. Действительно ли речь о хуситах, у которых до нынешнего момента не было таких технических возможностей, но они могли появиться, как и другие ноу-хау, которые у них постепенно появляются, или же Саудовская Аравия была обстреляна с территории Ирака или даже самого Ирана, трудно сейчас установить. Но понятно, что если сейчас у нас есть страна, которая совершает постоянно провокации в Персидском заливе, будь то с задержкой нефтетанкеров вот уже во второй раз, то это, конечно же, Иран. Это происходит не впервые, Иран — региональный возмутитель спокойствия, поэтому я не удивлюсь, если в конечно итоге расследования покажут, что причастны иранские руки", — сказала РИА Новости эксперт Герцлийского междисциплинарного института, экс-депутат Кнессета Ксения Светлова.

По ее мнению, у Ирана "может быть много целей далеко идущих, частично они могут быть даже сейчас не очевидны".

"Но прежде всего это смешать все карты, внести хаос и анархию в вопрос поставки нефти на мировые рынки, Иран уже угрожал в прошлом, что если они смогут продавать нефть, то и никто не сможет. Поэтому это вполне соответствует их предыдущим заявлениям", — добавила Светлова.

Профессор Тель-Авивского университета, специалист по вопросам безопасности на Ближнем Востоке Эфраим Кам также отметил, что "до нынешнего момента никаких официальных обвинений в адрес Ирана не было". При этом, по его мнению, Иран мог бы совершить эту атаку, "чтобы показать, что он достаточно силен".

БЛИЗОСТЬ ИЗРАИЛЯ И САУДОВСКОЙ АРАВИИ

Эксперты при этом исключили возможность причастности Израиля ввиду его отношений с Саудовской Аравией. "Никаких шансов, я бы даже ни одного процента не дал", — заявил Кам о возможной причастности Израиля.

По его словам, Израиль не заинтересован в совершении такого рода атак на Саудовскую Аравию, так как в последние годы отношения между двумя странами улучшились.

С Камом солидарна и Светлова.

"Кровавые наветы против Израиля публикуются ежедневно, к сожалению, но я думаю, что любой эксперт, любой человек, который хоть что-то понимает о Ближнем Востоке, прекрасно знает, каковы сейчас связи между Израилем и Саудовской Аравией. Идти ва-банк, рисковать достаточно тесной дружбой и близостью интересов, которые сейчас объединяют (Израиль и Саудовскую Аравию — ред.), эти мосты, которые были созданы, это не вписывается ни в какие рамки", — сказала она.

Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что нефтяные объекты атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. Иран обвинения в свой адрес отвергает.

Накануне в Кремле в ответ на просьбу прокомментировать слова главы госдепа США заявили, что негативно относятся к увеличению напряженности в регионе, и призвали все региональные и нерегиональные страны не делать каких-либо поспешных шагов или выводов, которые могут лишь усугубить дестабилизацию. В МИД РФ решительно осудили атаки по нефтяным объектам в Саудовской Аравии, однако также рекомендовали не спешить с выводами о том, кто стоит за ударами.