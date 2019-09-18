ТЕГЕРАН, 18 сен — ПРАЙМ. Министр обороны Ирана Амир Хатами отверг обвинения в адрес Тегерана в атаках на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

"Совершенно очевидно. Это было боестолкновение между двумя странами. Одной стороной были йеменцы, которые прямо заявили, что они это сделали", — цитирует слова министра агентство ISNA.

Атака на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, крупнейшего экспортера и одного из трех крупнейших производителей нефти, была совершена 15 сентября. Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что нефтяные объекты атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет свидетельств того, чтобы атака происходила из Йемена, и обвинил в ней непосредственно Иран.