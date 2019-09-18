ВАРШАВА, 18 сен ПРАЙМ. Польский оператор нефтепровода "Дружба" PERN в настоящее время имеет в своих хранилищах 450 тысяч тонн загрязненной нефти, но все нефтепроводы в Польше уже очищены, заявил журналистам глава PERN Игорь Василевский.

"В Польшу попало около миллиона тонн загрязненной нефти. На сегодня имеется около 450 тысяч тонн", — сказал Василевский.

"Все нефтепроводы чистые, а загрязненная нефть находится в хранилищах", — добавил он.

В апреле 2019 года в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. В результате 24-25 апреля Польша и Украина остановили прием нефти. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша частично возобновила прокачку 10 июня, а с 1 июля поставки по "Дружбе" были восстановлены полностью. Компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти будет "Транснефть".