МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Россия в июле восьмой месяц подряд осталась на второй строчке по объему нефтедобычи, с показателем в 10,565 миллиона баррелей в сутки, обойдя Саудовскую Аравию и уступая мировое лидерство США, свидетельствуют данные организации "Совместная инициатива по нефтяной статистике" (JODI).

По данным JODI, США в июле добывали в среднем 11,984 миллиона баррелей нефти в сутки, оставшись крупнейшим нефтедобытчиком. Третье место заняла Саудовская Аравия с объемом добычи в 9,580 миллиона баррелей в сутки.

Объем добычи в России, по данным организации, сократился по сравнению с июнем на 0,09%, в США — на 0,1%, в Саудовской Аравии — на 2%.

Экспорт нефти из Саудовской Аравии в июле в месячном выражении увеличился на 2,4%, до 6,880 миллиона баррелей в сутки, из США — сократился на 16%, до 2,651 миллиона баррелей в сутки. Данные по России JODI не указывает. При этом в июне Россия экспортировала 4,61 миллиона баррелей нефти в сутки, а в мае — 4,532 миллиона, следует из данных организации.

Переработка на НПЗ США увеличилась в июле на 0,2% к предыдущему месяцу, до 17,273 миллиона баррелей в сутки. В Саудовской Аравии нефтепереработка уменьшилась на 2,7%, до 2,437 миллиона баррелей в сутки. Переработка на НПЗ РФ выросла на 5% с уровня предыдущего месяца и составила 6,061 миллиона баррелей в сутки.

Объем добычи нефти второго по величине производителя этого сырья в ОПЕК — Ирака — вырос на 0,4% по сравнению с показателем июня, до 4,62 миллиона баррелей в сутки. Экспорт нефти из Ирака увеличился на 1,2%, до 4,002 миллиона баррелей в сутки. У Нигерии экспорт нефти в июле сократился на 3,3%, до 1,984 миллиона баррелей в сутки, а добыча увеличилась на 1,3%, до 2,108 миллиона баррелей в сутки.