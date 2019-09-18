КАИР, 18 сен- ПРАЙМ. Иран применил беспилотник типа Delta Wing для нанесения удара по нефтяным объектам Saudi Aramco, заявил представитель министерства обороны Саудовской Аравии Турки аль-Малики.

"Это нападение было совершено с севера и без сомнения поддерживалось из Ирана", — заявил аль-Малики на пресс-конференции, которая транслируется арабскими телеканалами.

"Из расследования становится ясно, что беспилотник (использованный для удара по объектам Saudi Aramco — ред.) — это иранский Delta Wing", — добавил представитель ведомства.

В свою очередь, йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что НПЗ атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Захватившие власть на севере Йемена мятежники из движения "Ансар Алла" в среду рассказали, что использовали в нападении на нефтяные объекты Саудовской Аравии беспилотники нового типа, несущие четыре боезаряда, которые были запущены с трех разных позиций, сообщил представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа в прямом эфире телеканала "Аль-Масира".

Представитель хуситов продемонстрировал фотографии, сделанные на территории атакованных предприятий в королевстве до и после нападения, заявив, что "снимки были получены их разведкой".

"Беспилотники, которые использовались для нападения, — "Касеф" и "Саммад- 3", способные преодолевать расстояние в 1,7 тысячи километров. Они… несли четыре боезаряда и были запущены с трех разных позиций", — отметил он.

Представитель хуситов сказал, что вместе с ударным беспилотниками были запущены летательные объекты для отвлечения внимания.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. МИД Ирана назвал обвинения Помпео ложью.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.