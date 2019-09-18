ВАШИНГТОН, 18 сен – ПРАЙМ. США объявят о новых существенных санкциях против Ирана в течение 48 часов, заявил в среду американский президент Дональд Трамп.

"Мы введем новые существенные санкции против Ирана. Мы сделаем объявление в течение следующих 48 часов", — сказал он журналистам.

Ранее Трамп заявил, что распорядился "существенно" расширить санкции против Ирана.

При этом он отметил, что речь о войне с Ираном в свете нападения на нефтяные объекты Саудовской Аравии не идет, есть много вариантов действий.