МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Министерство природных ресурсов и экологии РФ повысило оценку стоимости всех запасов нефти в стране на конец 2018 года почти в два раза по отношению к 2017 году: 74,51 трлн рублей к 39,58 трлн рублей соответственно, пишет РБК со ссылкой на данные ведомства.

Также оценены запасы всех полезных ископаемых в стране, а именно:

Нефть



Газ

Уголь

Золото

Железная руда

Алмазы.

Их общая стоимость на конец прошлого года составила 93,4 трлн рублей. В конце 2017 года они оценивались в 55,2 трлн рублей.

Главная часть ресурсного богатства России составляет нефть, это 74,5 трлн рублей, за прошлый год рост составил 88%. При этом в натуральном выражении рост запасов не так внушителен. За год он составил 8,7%, с 9,04 млрд до 9,83 млрд тонн.

Получается, что за год в оценке Минприроды единица нефтяных запасов подорожала на 73%.

Стоимость запасов нефти в прошлом году достигла уровня в 71,7% ВВП. В долларовом выражении запасы нефти РФ увеличились на $385 млрд и составили $1,07 трлн.