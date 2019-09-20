МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Запасы нефти в РФ в 2018 году выросли на 8,7% — до 9,825 миллиарда тонн, газа — на 3,6%, до 14,986 триллиона кубометров, сообщается в материалах Минприроды РФ.

Согласно данным министерства, стоимость запасов нефти на конец 2018 года выросла почти в два раза по сравнению со стоимостью на начало 2018 года — до 74,511 триллиона рублей. Стоимость запасов газа выросла на 24,7% — до 14,113 триллиона рублей.

Как сообщает Минприроды РФ, оценка запасов была произведена в натуральном и стоимостном измерениях по итогам 2018 года и их изменений относительно результатов оценки по итогам 2017 года.

"Анализ произошедших изменений стоимости запасов нефти в 2018 году по сравнению с уровнем 2017 года показал, что основное изменение стоимости запасов связано с изменением стоимости сырья. Также на стоимости нефтегазовых запасов сказалось уменьшение размера капитальных затрат компаний по сравнению с 2017 годом (до 10%), что связано как с оптимизацией инвестиционных программ компаний, так и с завершением инвестиционной стадии по основным крупным нефтедобычным проектам. Кроме того, на рост стоимости запасов нефти повлиял рост ожидаемой добычи по рассматриваемым нефтяным месторождениям (до 9%)", — сообщает Минприроды РФ.

Общая стоимость анализируемых полезных ископаемых 2018 года выросла на 70% по сравнению с 2017 годом в основном за счет увеличения стоимости нефти и газа, также отмечает министерство.