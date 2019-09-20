МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Техкомитету экспертов ОПЕК+ в октябре предстоит оценить влияние на рынок нефти атак на объекты госкомпании Саудовской Аравии Saudi Aramco, при этом до инцидента фундаментальные и финансовые факторы рынка указывали на его стабильность, сообщил глава "Аналитического центра ТЭК" при Минэнерго РФ, представитель от России в комитете Денис Дерюшкин.

"Буквально недавно завершилось заседание ОПЕК+ в Абу-Даби… Событие, которое произошло в Саудовской Аравии, произошло спустя пару дней, и поэтому нам еще предстоит с этим разбираться на ближайшем техническом комитете, который состоится в середине октября", — сказал он, выступая на конференции-семинаре "Oil, Gas & Money".

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки дронов на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.

ОЦЕНКА РЫНКА С САУДОВСКИМ ИНЦИДЕНТОМ ЗА СКОБКАМИ

Безусловно, это событие можно считать шоковым для рынка, говорит Дерюшкин. Однако до него анализ ОПЕК+ позволял говорить об удовлетворительных результатах соглашения и общем положении дел.

"Мы видим, что рынки находятся в практически сбалансированном состоянии с точки зрения фундаментальных факторов. Превышение запасов над пятилетним средним составляет всего 36 миллионов баррелей, это незначительно по сравнению с уровнем до начала соглашения — там было сильно больше 250 миллионов баррелей", — сказал он.

При этом не только фундаментальные факторы говорят о стабильности рынка. "Я имею в виду и саму форму форвардной кривой, которая сегодня значительно поменялась по сравнению даже с последними тремя-четырьмя месяцами, и в принципе позиционирование инвесторов на рынке. Соотношение (до Саудовской Аравии) "лонгов" и "шортов" находилось на уровне 4 единиц. Это по определенной метрике, которая очень сильно близка к самому нижнему уровню этой метрики за последние два года. Но это говорило", — отметил Дерюшкин.

"Это говорит о некоем состоянии рынка, когда инвесторы ожидают, что цены, скорее всего, стабилизируются и потенциал к росту будет. Но еще раз, это было до аварии в Саудовской Аравии, после чего инвесторы бурно переиграли свои позиции", — пояснил он.

ОЦЕНКА СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В то же время, по его словам, прогнозы по росту спроса продолжают говорить о замедлении показателя в нынешнем году на фоне замедления мировой экономики. Причем в абсолютном выражении оценки различных аналитических агентств порой расходиться на порядка 600 тысяч баррелей в сутки, но суть остается одной.

"Мы у себя внутри имеем определенные прогнозы, ожидаем темп роста спроса в этом году в 1 миллион баррелей в сутки, в следующем году ожидаем превышение над этим показателем", — сообщил Дерюшкин.

Ситуацию же с перспективами роста предложения на рынке он назвал еще более "загадочной", в том числе, из-за порой непредсказуемого потенциала роста добычи в США. При этом в следующем году, помимо Соединенных Штатов Америки, заметным станет влияние и других стран. Например, в Бразилии ожидается прирост показателя почти на 0,5 миллиона баррелей, а в целом рост предложения а мире в 2020 году прогнозируется на уровне более 2 миллионов баррелей в сутки.

"Но один любопытный факт, который я хочу отметить, это замедление добычи США в этом году. Даже по последним прогнозам EIA (управление энергетической информации Минэнерго США — ред.) в октябре будет наблюдаться наименьший темп прироста добычи в США за последние, по-моему, пару лет… Это очень важный фактор, который вместе с тем шоком для предложения, который произошел в Саудовской Аравией, и с исполнением соглашения ОПЕК+, позволяет нам верить, что рынок будет в дефиците, по крайней мере, до конца года. На следующий год загадывать не буду", — сказал Дерюшкин.

"В целом мы и министерство в частности довольны текущим положением дел и тем, как происходит взаимодействие между странам ОПЕК+. Мы достигли значительных результатов как в стабилизации уровня запасов, так и стабилизации волатильности цен. Но не беру те серьезные шоки, которые мы наблюдали в последний момент. И Россия продолжит делать все, чтобы исполнять соглашение", — заключил он.