МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Сбербанк подал в российские суды три иска к швейцарской компании New Stream Trading, входящей в группу "Новый поток" Дмитрия Мазурова, на общую сумму более 28,2 миллиарда рублей, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Два иска – на сумму около 22,3 миллиарда рублей и на сумму более 105 миллионов рублей – зарегистрировал соответственно 19 и 20 сентября арбитражный суд Тюменской области. Еще один иск – на сумму более 5,8 миллиарда рублей – поступил 19 сентября в арбитражный суд Москвы.

Предмет и основания исковых требований в материалах суда пока не уточняются. Третьим лицом во всех исках указано АО "Антипинский нефтеперерабатывающий завод".

New Stream Trading ранее сообщила, что 10 сентября подала в Лондонский международный арбитраж иск к Антипинскому НПЗ, Сбербанку и связанным с ними сторонам. Компания отмечала, что иск подан в связи с причинением действиями ответчиков существенного ущерба, включая неисполнение Антипинским НПЗ обязательств о поставках продукции, несмотря на получение существенной предоплаты, и действия Сбербанка в качестве основного кредитора НПЗ. Компания оценила ущерб в несколько сотен миллионов долларов.

New Stream Tranding была создана для торговли продукцией Антипинского НПЗ. Последний в свою очередь был базовым активом группы "Новый поток", крупнейшего в России независимого от основных нефтяных компаний нефтепереработчика. В настоящее время группа лишилась всех основных активов, в частности, Антипинский НПЗ в мае был взыскан Сбербанком как залог по кредиту, а контрольный пакет Афипского НПЗ приобрела структура группы "Сафмар" Михаила Гуцериева.

Сейчас Антипинский НПЗ и находящиеся у него на балансе Могутовское, части Гремячевского и Воронцовского месторождений принадлежат компании "Сокар энергоресурс" — совместному предприятию Сбербанка и неназванных инвесторов. Сам Мазуров был задержан в июле в рамках уголовного дела о мошенничестве. Дело возбуждено по заявлению Сбербанка — крупнейшего кредитора группы. В настоящее время бизнесмен находится под стражей.