БАКУ, 21 сен — ПРАЙМ. Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) эвакуировала с морских буровых вышек более 500 нефтяников в связи с сильным ветром, сообщает пресс-служба компании.

"Проведена разъяснительная работа во всех областях, приостановлены работы на открытом воздухе, даны указания по приведению объектов и сооружений в безопасное состояние, там, где это необходимо, организовано дежурство. По воздушному и морскому транспорту эвакуированы на берег более 500 нефтяников. В связи с возможной чрезвычайной ситуацией текущая ситуация находится под постоянным контролем. На всех нефтегазовых месторождениях в море несут дежурство патрульные корабли и суда Службы пожарной охраны МЧС. Ожидается, что утром 22 сентября погодные условия нормализуются", — сообщает пресс-служба госнефтекомпании.

В субботу национальный департамент гидрометеорологии минэкологии Азербайджана объявил предупреждение в связи с сильным ветром, который наблюдается в стране. Скорость северо-западного ветра в Пираллахи, Сумгайыте и Баку достигла 20 метров в секунду, в Маштаге, Нафталане — 18 метров в секунду, на Баиловском склоне — 19 метров в секунду, на Нефтяных Камнях — 16 метров в секунду. Согласно данным станции Нефтяные Камни, высота волн достигла 2,3 метра.