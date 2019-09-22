ДОХА, 22 сен — ПРАЙМ. Захватившие власть на севере Йемена мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) пригрозили Саудовской Аравии новыми ударами по жизненно важным, в том числе и по нефтяным объектам, если Эр-Рияд не прекратит бомбардировки районов, контролируемых йеменскими повстанцами.

"В условиях продолжающихся обстрелов, блокады и агрессии наши удары станут более болезненными, смертоносными и разрушительными. Они затронут районы, которые находятся еще дальше (от границы Йемена), и тогда для нас не будет никаких красных линий", — заявил в эфире телеканала "Аль-Масира" лидер хуситов Малик аль-Хуси.

Он призвал мирных жителей держаться подальше от объектов, которые могут подвергнуться ударам.

Ранее хуситы предложили прекратить удары по саудовской территории взамен на аналогичный шаг властей соседнего королевства. Это случилось спустя неделю, как саудовская нефтяная промышленность понесла огромный урон в результате атаки беспилотников и ракет по ее нефтяным объектам на двух крупнейших месторождениях на востоке страны.

Ответственность за атаку взяли на себя хуситы, но Эр-Рияд считает, что беспилотники направлялись из Ирана, а не с территории Йемена.