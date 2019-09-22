МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. "Транснефть" сохраняет свою позицию по вопросу контроля качества нефти в трубопроводной системе и ожидает решения правительства РФ по этому вопросу, сообщил телеканалу "Россия 24" президент компании Николай Токарев.

"Решение принято, что вопрос будет рассматриваться в правительстве. Это прерогатива правительства, они так решили, значит, они считают правильным рассмотреть на таком уроне. Мы свою позицию изложили, мы ее ни в чем не меняем. Не собираемся критиковать позицию оппонентов, она известна. Я считаю, что мы свои аргументы достаточно подробно и развернуто представили. Они, на мой взгляд, более убедительные и более по жизни правильные. Решение, вердикт за правительством", — сообщил Токарев.

В августе на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым Токарев, говоря о предотвращении ЧП, подобных загрязнению нефти в трубопроводе " Дружба ", предложил, в частности, передать в операционное управление " Транснефти " пункты сдачи и приема нефти (ПСП) в трубопроводную систему. Через неделю газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщила, что возглавляющий совет директоров " Роснефти " экс-канцлер Германии Герхард Шредер в письме Медведеву выступил против передачи под управление "Транснефти" ПСП, предложил создать институт независимых инспекторов для контроля качества российской нефти, а также снизить норматив по содержанию хлорорганики в ней до уровня не более 1 ppm с нынешних 6 ppm.

"Транснефть" не поддержала привлечение на обязательной основе независимых сюрвейеров для проведения ежесуточного контроля качества нефти при приемке и выдаче нефти из трубопроводной системы. Пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов говорил, что Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку выслушать аргументы " Транснефти " и " Роснефти " по приемным пунктам нефти и сформулировать позицию для рассмотрения главой кабмина.

В апреле в трубопроводную систему " Дружба ", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Поставки нефти были приостановлены и в полном объеме возобновились 1 июля. В результате в РФ теперь хранится загрязненная нефть. Основным способом ее ликвидации называлось подмешивание к чистой нефти так, чтобы не превысить максимально допустимого уровня в 6 ppm (частей на миллион).