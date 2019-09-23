МОСКВА, 23 сен /ПРАЙМ/. Саудовская госнефтекомпания Saudi Aramco ведет срочные переговоры с производителями оборудования и обслуживающими компаниями, а также предлагает им повышенную плату, чтобы как можно быстрее восстановить операционную деятельность после атаки на свои объекты, но это может занять месяцы, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на саудовских чиновников и подрядчиков.

Сообщается, что представители Saudi Aramco "засыпали" подрядчиков, в том числе компанию General Electric, электронными сообщениями, факсами, телефонными звонками с просьбой оказать срочную помощь. При этом отмечается, что цены за услуги могут достигать сотни миллионов долларов.

По словам источников газеты, полное восстановление деятельности компании может занять месяцы, а не десять недель, которые обещали руководители компании. "Мы все еще находимся в отчаянном поиске некоторых сменных деталей. Все не так прекрасно и безоблачно, как вы можете подумать", — цитирует газета саудовского чиновника.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.

Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что нефтяные объекты атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. МИД Ирана отрицает обвинения Помпео.