ВАРШАВА, 23 сен — ПРАЙМ. Нелегальная врезка в нефтепровод "Дружба" привела к утечке нефти на территории Польши, говорится в сообщении польского оператора "Дружбы" PERN.

"Минувшим вечером в районе города Тлушч под Варшавой произошла утечка нефти из нефтепровода "Дружба", — говорится в сообщении.

По данным оператора, авария случилась "в результате попытки нелегальной врезки в магистраль, транспортирующей сырье, из которого производится бензин и дизельное топливо".

По данным спасателей, нефть разлилась на площади около 30 квадратных метров. PERN в свою очередь заявляет, что утечка уже ликвидирована и работа нефтепровода полностью восстановлена. "Сегодня ночью PERN восстановил нормальное давление на всех трех нитках трубопровода. Во время аварии PERN продолжал поставлять нефть на НПЗ", — говорится в сообщении.

PERN поставляет по "Дружбе" нефть на НПЗ в Польше и Германии.

В "Транснефти" заявили, что поставки нефти по трубопроводу "Дружба" приостанавливались на девять часов в связи с нелегальной врезкой на территории Польши.

"Поставки по нефтепроводу "Дружба", приостановленные в связи с инцидентом у польского оператора PERN вчера в 18.50 и сопровождаемые незначительным выходом нефти, возобновлены сегодня в 04.05 (время варшавское)", — сообщил советник президента "Транснефти" Игорь Демин.