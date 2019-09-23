ПЛИЕВО (Ингушетия), 23 сен — ПРАЙМ. Минэнерго России ожидает сокращения добычи нефти в стране в сентябре до уровня, установленного в рамках сделки ОПЕК+, сообщил журналистам глава министерства Александр Новак.

"Мы ожидаем в соответствии с установленными параметрами, квотами соглашения в конце месяца в среднем", — сказал Новак.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Его действие неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца марта 2020 года сокращение добычи согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из которых 228 тысяч приходятся на Россию.

В августе в среднем по месяцу сокращение добычи в РФ составило 143 тысячи баррелей в сутки относительно октября 2018 года, при этом на конец августа оно находилось на уровне 299 тысяч баррелей, сообщал ранее Новак.