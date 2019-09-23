ПАРИЖ, 23 сен /ПРАЙМ/. Лидеры Франции, Германии и Великобритании считают, что за атакой на нефтяные объекты Саудовской Аравии стоит Иран, об этом говорится в совестном коммюнике.

Иран ранее уже отвергал подобные обвинения.

"Мы самым решительным образом осуждаем нападения на нефтяные объекты на территории Саудовской Аравии 14 сентября… и подтверждаем нашу полную солидарность с Королевством Саудовская Аравия и его народом", — говорится в совместном коммюнике глав Франции, Германии и Великобритании, которое распространила пресс-служба Елисейского дворца.

"Для нас ясно, что Иран несет ответственность за это нападение. Другого правдоподобного объяснения нет", — говорится коммюнике. Там добавляется, что лидеры стран поддерживают текущие расследования, чтобы знать обо всех деталях.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.

Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что нефтяные объекты атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией также считает, что Тегеран причастен к атакам. Иран отвергает обвинения в свой адрес.