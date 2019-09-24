МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Суммарно Россия в краткосрочном периоде имеет возможность нарастить добычу на 500 тысяч баррелей в сутки, все зависит от компаний, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Наверное, суммарно в краткосрочный период мы сможем нарастить тысяч 500 (баррелей нефти в сутки — ред.) ", — заявил Новак.

При этом скорость наращивания добычи будет зависеть от компаний ТЭК, отметил он.

"Это в первую очередь зависит от инвестиционных решений самих компаний, от рынка, от планов производственных и так далее. Это технические моменты", — сказал министр.

В целом Минэнерго прогнозирует добычу нефти в РФ в 2019 году на уровне 554-556 миллионов тонн.

"Я думаю 554-556 (миллионов тонн — ред.) где-то так и будет, такой диапазон", — сказал Новак в ответ на вопрос об ожидаемом объёме добычи нефти по итогам года.

По итогам 2018 года добыча нефти в России составила 555,9 миллиона тонн.

Новак в начале июля сообщал, что добыча нефти в РФ в 2019 году прогнозируется на уровне 556-558 миллионов тонн.

По его словам, Россия не получала обращений об изменении параметров сделки ОПЕК+ или наращиванию добычи нефти в связи с ситуацией с перебоями нефтепроизводства в Саудовской Аравии.

"Нет, таких обращений не было", — ответил Новак на вопрос журналистов о том, были ли уже какие-то обращения к России по увеличению добычи нефти или изменению параметров сделки ОПЕК+ на фоне ситуации в Саудовской Аравии.

"Мы говорили с министром энергетики Саудовской Аравии на прошлой неделе, был телефонный разговор. Они оценивают ситуацию как нормальную, и мы обсуждали, что никаких дополнительных мер не нужно предпринимать, там идет работа по восстановлению. И сейчас вы видите, ситуация на рынке стабильная", — добавил министр.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты, которые прошли 14 сентября, сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.

Министр энергетики королевства Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд 17 сентября объявил, что поставки нефти уже вернулись на прежний уровень. В понедельник агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источник, что страна полностью восстановит прежний уровень добычи на рубеже сентября-октября, а потерянное производство уже сейчас восстановлено на три четверти.