МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Министр энергетики РФ Александр Новак подтвердил, что суть предлагаемой российской стороной мировой по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза Украины" в суде Стокгольма заключается во взаимном отсутствии финансовых претензий.

Ранее об этом было известно только от украинской компании, которая заявляла, что "Газпром" на встречах предлагал договориться не применять судебные решения по их контрактам. Исходя из взаимозачета сейчас по сумме двух решений "Нафтогазу" причитается 2,56 миллиарда долларов, однако обеими сторонами поданы апелляции, и их рассмотрение без мировой займет много времени.

"Нулевой вариант — это отсутствие взаимных претензий окончательно с точки зрения финансов", — сказал министр журналистам, отвечая на вопрос, что предусматривает "нулевой вариант" мирового соглашения по Стокгольмскому арбитражу.

После последних трехсторонних консультаций по газу, прошедших в Брюсселе 19 сентября, Новак охарактеризовал предложение России по судебным спорам как "нулевой вариант", не уточнив подробности.