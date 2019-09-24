МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Совет директоров "Башнефти" назначил новым президентом компании Хасана Татриева вместо Андрея Шишкина, говорится в сообщении компании.

"Досрочно прекратить полномочия председателя правления, президента ПАО АНК "Башнефть" Шишкина Андрея Николаевича 23 сентября 2019 года (последний день полномочий) в связи с заявлением об увольнении по собственному желанию…. Назначить с 24 сентября 2019 года Татриева Хасана Курейшевича президентом ПАО АНК "Башнефть" сроком на пять лет", — говорится в сообщении.

Как отмечается в релизе компании, Татриев ранее занимал пост руководителя ООО "РН-Юганскнефтегаз", а также на протяжении многих лет возглавлял ключевые дочерние общества "Роснефти".

При этом Шишкин продолжит реализацию таких проектов, как создание по поручению президента РФ Владимира Путина судоверфи "Звезда" на Дальнем Востоке, внедрение инновационных технологий, локализация, цифровизация, повышение наукоемкости и энергоэффективности бизнеса, а также развитие корпоративного научно-проектного комплекса, включающего более 30 отраслевых научных центров.