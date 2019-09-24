МОСКВА, 24 сен /ПРАЙМ/. Государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco может увеличить количество акций для планируемого размещения, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Королевский двор Саудовской Аравии и его советники обсуждают возможное размещение 10% акций Saudi Arabian Oil Co., известной как Aramco, что является удвоенным количеством акций, так как изначально планировалось разместить только 5%", — говорится в сообщении.

По сообщению газеты, после того, как Saudi Aramco возобновила планы по IPO, компания решила разместить 5% акций в два этапа. Сначала планировалось размещение по 1% акций на внутренней бирже в текущем и следующем году. Затем планировалось размещение 3% акций на международном рынке, вероятно, в Токио.

"Наследный принц не хочет останавливаться на достигнутом. Он хочет разместить еще 5% акций через год или два после размещения первых 5% бумаг. Мы могли бы пойти даже дальше этого", — сообщил газете источник, знакомый с ситуацией.

О планах правительства Саудовской Аравии провести IPO Saudi Aramco впервые было объявлено в 2016 году в рамках стратегии Vision 2030. Однако с тех пор дата размещения несколько раз откладывалась, а летом прошлого года появились слухи, что оно может и вовсе не состояться. Размещение 5% акций Saudi Aramco может принести компании 100 миллиардов долларов и стать рекордным в истории.