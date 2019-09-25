МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. "Роснефть" и крупнейший производитель нефтепродуктов в Саудовской Аравии Sabic могут в середине октября подписать меморандум о развитии индийского актива "Роснефти" и ее партнеров — нефтеперерабатывающей Nayara Energy, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

Меморандум о взаимопонимании может быть подписан во время визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию, рассказали изданию два человека, знакомых с повесткой российской делегации, и подтвердил человек, близкий к одной из компаний, которые собираются подписать меморандум.

В августе 2017 года "Роснефть" закрыла стратегическую сделку по приобретению 49,13% акций индийской Essar Oil Limited, нынешней Nayara Energy. Стоимость покупки составила 3,9 миллиарда долларов. Российская компания получила долю в НПЗ в Вадинаре (Индия) с комплексной инфраструктурой. В состав бизнеса Nayara также входит крупная сеть автозаправочных станций в Индии. Одновременно с "Роснефтью" о закрытии сделки по приобретению еще 49,13% Nayara объявил консорциум международных инвесторов, в который входят Trafigura и UCP.

О планах "Роснефти" и ее партнеров об увеличении переработки на заводе рассказывал в начале сентября в интервью изданию министр нефти, газа и металлургии Индии Дхармендра Прадхан. Два собеседника газеты рассказали, что инвестиции в развитие Nayara Energy могут составить 6,7 миллиарда долларов.

Меморандум, по словам собеседников газеты, пока готовится, поэтому его подписание может быть еще отложено. Они также не говорят, будет ли Sabic вкладывать в строительство новых мощностей на Nayara Energy или станет технологическим партнером. Структура финансирования проекта также неизвестна. Один из собеседников предполагает, что речь может идти о совместных инвестициях, но подтвердить это изданию не удалось.

Представители "Роснефти", Sabic, UCP, Trafigura, а также российского и индийского министерств энергетики не ответили на вопросы газеты. Перечень документов к подписанию во время визита пока не согласован, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.