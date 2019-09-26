НУР-СУЛТАН, 26 сен — ПРАЙМ. Саудовская Аравия практически восстановила основную добычу нефти после атаки дронов на нефтеобъекты королевства, сообщил в четверг генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо. Техкомитет ОПЕК+ в октябре обсудит влияние атак на Aramco на рынок

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.

"Они (Саудовская Аравия – ред.) практически полностью восстановили основную массу добычи (нефти) и уже начали предпринимать меры по выполнению капитального ремонта, основного ремонта (пострадавших предприятий — ред.). Мы можем выдохнуть с большим облегчением, что этот несчастный случай позади", — сказал Баркиндо на XII евразийском форуме KAZENERGY.

Он отметил, что безопасность поставок на мировой рынок остается топовым приоритетом.

Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а уровень мощностей в нефтедобыче планируется восстановить до 11 миллионов баррелей в сутки к концу сентября, и до 12 миллионов баррелей в день — до конца ноября.

Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что атаку совершили бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. Тегеран отрицает эти обвинения.

Саудовская Аравия заверила, что будет исполнять сделку ОПЕК+, добавил Баркиндо.

"За последние несколько месяцев глобальный нефтяной рынок был насыщен неопределенностью впоследствии торговых диспутов, впоследствии геополитического развития данная неопределенность была также усугублена недавними нападениями на энергопоставки в Саудовской Аравии, самого крупного производителя в мире. Около 5,7 миллиона баррелей производства были изъяты с рынка, таким образом цена на нефть взлетела более чем на 7% — это самая крупная волатильность, которую мы видели за последние 30 лет", — сказал Баркиндо на открытии XII Евразийского Форума KAZENERGY.

Он отметил, что "любой подрыв безопасных поставок нефти и газа любого места в мире является большим нарушением для индустрии".

"Господин премьер-министр (Казахстана), я хотел бы передать вам приветствие господина короля… он также пообещал, что Саудовская Аравия будет сохранять уровень производства согласно договоренности 12 сентября в Абу-Даби в ОАЭ", — сказал Баркиндо.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Его действие неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца марта 2020 года сокращение добычи согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.