МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Американская ExxonMobil сообщила о продаже своих активов в Норвегии стоимостью в 4,5 миллиарда долларов норвежской Vаr Energi AS, говорится в релизе компании.

"ExxonMobil сегодня подписала соглашение с Vаr Energi AS о продаже своих неработающих активов в Норвегии за 4,5 миллиарда долларов в рамках ранее объявленного плана о продаже нестратегических активов стоимостью примерно в 15 миллиардов долларов к 2021 году", — говорится в сообщении.

Сделка включает в себя доли участия в более чем 20 месторождениях, общий объем добычи которых на 2019 год составляет 150 тысяч баррелей нефти в сутки. Ожидается, что сделка будет завершена в четвертом квартале 2019 года после получения одобрения регулирующих органов.

ExxonMobil, штаб-квартира которой находится в штате Техас, является крупнейшей частной нефтяной компанией в мире и одной из крупнейших по размеру капитализации.