МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. США ввели санкции против китайской компании Cosco – крупнейшего судовладельца в мире – из-за участия в "незаконных" перевозках иранской нефти. Cosco была вынуждена остановить торги на Гонконгской бирже акциями своей дочерней компании, которая осуществляет перевозки энергоносителей. Администрация президента Дональда Трампа пошла на обострение отношений с Пекином в преддверии очередного раунда американо-китайских торговых переговоров, что может привести к их срыву.

COSCO В "ЧЕРНОМ СПИСКЕ"

25 сентября 2019 года Управление по контролю над иностранными активами Минфина США объявило о введении санкций против китайских компаний и частных лиц в связи с их участием в "незаконной" перевозке иранской нефти.

В "черный" список США попали Kunlun Holding Company и Cosco Shipping Tanker – 100% дочерняя компания китайской Cosco Shipping Energy Transportation, которая входит в Cosco Shipping Holdings Co. (CSHC). CSHC является крупнейшим в мире оператором морских перевозок, который располагает огромным флотом – свыше 1100 судов разных типов.

Власти США и ранее подозревали Kunlun в предоставлении танкеров для вывоза нефти из Ирана, но дочерние структуры Cosco никогда не обвинялись в противоправных, по мнению американцев, действиях на рынке морских перевозок.

Из-за санкций США CSHC вчера приостановила торговлю на Гонконгской фондовой бирже акциями Cosco Shipping Energy Transportation, которая осуществляет перевозки нефти, СПГ и других энергоносителей. Cosco Shipping Energy Transportation сообщила, что обращение акций компании на бирже в Гонконге приостанавливается до официального заявления руководства.

По сообщениям источников газеты The Wall Street Journal, китайская судовая компания, которая располагает огромным флотом нефтеналивных судов – 120 танкеров, включая 44 супертанкера класса VLCC дедвейтом свыше 200 тыс. т, уже потеряла заказы на перевозку нескольких партий нефти.

Западные эксперты считают, что Cosco Shipping Energy Transportation потеряет не только заказы на перевозку нефти танкерами типа VLCC по маршруту США –Юго-Восточная Азия. Трейдеры и потребители энергоносителей могут полностью отказаться от сотрудничества с этой китайской компанией, опасаясь карательных действий со стороны Вашингтона.

Участники рынка сообщают, что даже Unipec, торговое подразделение китайской государственной компании Sinopec, отменило перевозку трех партий нефти судами Cosco, разместив заказ среди других компаний. Кроме того, судовые брокеры также отменили в Сингапуре перевозку еще двух танкерных партий.

ИРАН ПОД УДАРОМ, КИТАЙ ПОД ПРИЦЕЛОМ

США ужесточают санкции против Ирана с целью полностью остановить поставки нефти из этой страны. В Вашингтоне не обращают внимания на стремление европейских союзников разрядить напряженность в отношениях между США и Ираном.

Греческие судовые компании, контролирующие около четверти мирового танкерного флота, уже заявили о прекращении отношений с Ираном.

"Мы перевозили иранскую нефть последние 25 лет, но когда американцы дышат тебе в спину, то рисковать не стоит… Если тебя уличат, заставят заплатить большой штраф и лишат возможности вести бизнес в США, которые сейчас являются крупным экспортером нефти", — цитирует The Wall Street слова греческого судовладельца, флот которого насчитывает 15 танкеров.

Иранский лидер Хассан Роухани назвал действия США "безжалостным экономическим терроризмом" и сказал, что его правительство не будет вести переговоры с Вашингтоном до тех пор, пока не будут отменены санкции.

Китай является крупнейшим покупателем иранской нефти и всячески сопротивляется попыткам администрации Трампа остановить экспорт энергоносителей из Исламской республики. По данным китайской таможни, в августе поставки иранской нефти в Китай составили 788 тыс. барр./сут. вопреки американским санкциям.

Выступая на Иранском саммите – 2019 в Нью-Йорке госсекретарь США Майк Помпео подтвердил, что Вашингтон расширил "черный" список и применил санкции еще против ряда юридических и физических лиц из Китая.

"Мы говорим Китаю и другим государствам: знайте, мы накажем за любое нарушение режима санкций", — заявил Помпео. Госсекретарь сказал, что администрация Трампа намерена проводить жесткую линию и оказывать давление на все страны и компании, которые будут заподозрены в сотрудничестве с Ираном.

Ранее неоднократно сообщалось, что иранские танкеры отключают транспондеры и ночью осуществляют перевалку нефти на другие суда в море – чаще всего в районе Малаккского пролива вблизи побережья Борнео. Однако сообщений об участии Cosco в таких операциях не поступало.

The Wall Street Journal приводит слова одного из менеджеров Cosco: "Никогда не знаешь, где президент Трамп нанесет следующий удар. Это несправедливо угрожать санкциями портам, судовым агентам и другим участникам рынка, если они будут использовать суда Cosco. Мы не вовлечены в незаконную торговлю нефтью".

Пекин протестует против включения китайских компаний в "черный" список США из-за сотрудничества с Ираном и выступает за отмену санкций против Исламской республики. Официальная реакция на включение китайских судовых компаний в "черный список" США была крайне негативной.

"США не уважают законные права и интересы всех стран и творят произвол, размахивая дубиной санкций. Это – грубое нарушение основополагающих норм в международных отношениях", — сказал представителям СМИ официальный представить Министерства иностранных дел КНР.

Вашингтон внес Cosco Shipping Energy Transportation в "черный список", чем нанес серьезный урон экономическим интересам Китая. Это не способствует прогрессу на переговорах между США и Китаем, на которых будут обсуждаться торговые отношения между двумя странами. Более того, ряд экспертов полагает, что это может привести к срыву переговоров, очередной раунд которых должен состоятся 10 октября в Вашингтоне.

Трамп, выступая в Генеральной ассамблее ООН 24 сентября 2019 года, также подверг жесткой критике политику Китая в области экономики. Впервые с высокой трибуны ООН американский президент обвинил Китай в манипулировании валютным курсом, кражах интеллектуальной собственности, демпинге.

На Западе уверены, что удар по Cosco приведет к эскалации торговой войны между США и Китаем, поскольку Пекин не может позволить себе оставить подобные действия без ответа. Американо-китайская торговая война негативно отражается на экономической ситуации во всем мире. Западные эксперты считают, что неурегулированные противоречия в торговых отношениях между Вашингтоном и Пекином спровоцируют глобальную рецессию, которая перерастет в кризис.