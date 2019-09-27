МОСКВА, 27 сен /ПРАЙМ/. Саудовская Аравия восстановила добычу нефти до уровня в 9,8 миллиона баррелей в день, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.

Министр энергетики королевства Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд 17 сентября объявил, что поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а уровень мощностей в нефтедобыче планируется восстановить до 11 миллионов баррелей в сутки к концу сентября, и до 12 миллионов баррелей в день — до конца ноября.

Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что НПЗ атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. МИД Ирана отверг обвинения Помпео.