ЛОНДОН, 28 сен /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Британская нефтегазовая компания BP не будет комментировать появившиеся в прессе слухи о возможной отставке главы компании Роберта Дадли, сообщил РИА Новости пресс-секретарь нефтяного холдинга.

"Мы не комментируем спекуляции", — сказал собеседник агентства.

Ранее британский телеканал Sky News со ссылкой на свои источники сообщил, что генеральный директор нефтяной компании British Petroleum Роберт Дадли планирует уйти в отставку в течение 12 месяцев.

Сообщалось, гендиректор BP уже обсудил планы выхода на пенсию с председателем правления BP Хельге Лундом. По словам источников телеканала, Дадли может объявить о предстоящей отставке уже в конце октября, когда компания опубликует финансовые результаты за III квартал.

По информации Sky News, после того, как 64-летний Дадли покинет занимаемый пост, гендиректором BP может стать вице-президент компании Бернард Луни.

Роберт Уоррен Дадли возглавил компанию British Petroleum в октябре 2010 года.