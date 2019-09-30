МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Таяние в регионах вечной мерзлоты России приводит к тому, что фундаменты уже не выдерживают нагрузку такого же уровня, как в 1980-х годах.

Как пишет агентство Bloomberg со ссылкой на доклад Арктического совета Программы мониторинга и оценки Арктики за 2017 год, в настоящее время несущая способность снизилась на 20% если сравнивать с показателями до 2010 года. Прогнозируется, что до 2025 года сокращение составит еще 25-50%, а на отдельных участках, например, где находится Уренгойское месторождение природного газа, почва может потерять 50-75% несущей способности.

Как отмечает аналитик Bloomberg Джулиана Ли, это представляет угрозу для российских арктических разработок нефти и газа. Говорится об угрозе нефтяной промышленности от быстрых изменений вечной мерзлоты также в докладе межправительственной группы экспертов по изменению климата.

В своем докладе Ли обращает внимание, что ратификация Россией Парижского соглашения о климате является следствием наличия потенциальных угроз.