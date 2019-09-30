ПЕКИН, 30 сен — ПРАЙМ. Китайский энергогигант PetroChina, дочернее предприятие национальной нефтегазовой корпорации CNPC, обнаружил крупное месторождение нефти в бассейне Ордос на северо-западе страны с запасами более 1 миллиарда тонн, следует из сообщения на сайте компании.

Месторождение обнаружено в уезде Цинчэн городского округа Цинъян провинции Ганьсу. Объем доказанных запасов нефти достигает 358 миллионов тонн, а предполагаемые запасы оцениваются в 693 миллиона тонн.

Ожидается, что в этом году на месторождении будет добыто около 640 тысяч тонн нефти, а в ближайшем будущем годовой объем добычи достигнет 3 миллионов тонн.

Помимо этого, компания сообщила об обнаружении месторождения сланцевого газа в Сычуаньском нефтегазоносном бассейне. В уездах Чаннин и Вэйюань были обнаружены геологические запасы сланцевого газа в 740,9 миллиарда кубометров. Компания планирует в этом году добыть 7,7 миллиарда кубометров сланцевого газа.