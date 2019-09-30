МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Французская Total завершила покупку у американской Anadarko ее доли в СПГ-проекте в Мозамбике за 3,9 миллиарда долларов, говорится в релизе компании.

"Total объявляет о завершении приобретения доли Anadarko в 26,5% в СПГ-проекте в Мозамбике стоимостью в 3,9 миллиарда долларов", — говорится в релизе компании.

В мае текущего года Total договорилась о покупке активов Anadarko в Африке: в Мозамбике, Алжире, Гане и ЮАР. Окончательный договор был подписан спустя три месяца, 3 августа. В июне Anadarko с партнерами приняли окончательное инвестиционное решение по строительству завода по сжижению и экспорту газа в Мозамбике.

СПГ-проект станет первым наземным в Мозамбике, 90% его производства уже законтрактовано, ключевые покупатели находятся в Азии и Европе. Ожидается, что завод начнет работу в 2024 году. Проект включает разработку месторождений Golfinho и Atum и строительство завода по сжижению с двумя линиями общей мощностью 12,9 миллиона тонн в год.

Оператором выступает Total (26,5%), ENH Rovuma A rea Um S.A. принадлежит 15%, Mitsui E&P Mozambique Area1 Ltd. – 20%, ONGC Videsh Ltd. – 10%, Beas Rovuma Energy Mozambique Limited – 10%, BPRL Ventures Mozambique B.V. – 10%, PTTEP Mozambique Area 1 Limited – 8,5%.