МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Добыча нефти в России за 29 дней сентября составила в среднем 11,24 миллиона баррелей в день, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на два источника, знакомых со статистическими данными.

"Среднесуточная добыча нефти и газового конденсата в РФ за 29 дней сентября составила 11,24 миллиона баррелей", — сообщили источники. При этом в августе РФ в среднем добывала 11,29 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, среднее значение сентября снизилось по сравнению с августом, сообщает агентство.

Россия в рамках своих обязательств по сделке ОПЕК+ сокращает добычу нефти на 228 тысяч баррелей в сутки от уровня октября 2018 года в 11,421 миллиона баррелей в сутки – примерно до 11,19 миллиона баррелей в сутки.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Его действие неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца марта 2020 года сокращение добычи согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.