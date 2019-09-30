МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. "Роснефть" открыла новое месторождение на Восточно-Прибрежном лицензионном участке на шельфе Сахалина с запасами нефти до 2 миллионов тонн, говорится в пресс-релизе компании.

Запасы нефти, которые по предварительной оценке составляют до 2 миллионов тонн нефти, будут поставлены на государственный баланс в 2019 году, сообщает компания.

"В ходе дальнейшего развития проекта будут приняты решения по сроку ввода в эксплуатацию нового месторождения. Первая пробуренная на лицензионном участке скважина на текущий момент подтверждает сделанный ранее геологами компании прогноз ресурсного потенциала всего участка в 11 миллионов тонн в нефтяном эквиваленте", — говорится в пресс-релизе.

Восточно-Прибрежный лицензионный участок недр расположен в Набильском заливе Охотского моря. Лицензия на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья на Восточно-Прибрежном лицензионном участке выдана в декабре 2016 года. Шельф Охотского моря является для компании одним из приоритетных.