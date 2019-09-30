МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Таяние вечной мерзлоты несет риски для нефтедобычи РФ в Арктике, в частности, связанные с разрушением инфраструктуры и ростом стоимости проектов, рассказали эксперты, опрошенные РИА Новости.

В воскресенье аналитик агентства Блумберг Джулиан Ли привел данные отчета арктического совета программы мониторинга и оценки Арктики (AMAP) за 2017 год, согласно которым фундаменты в регионах вечной мерзлоты России не выдерживают такой нагрузки, как в 1980-х годах. Несущая способность снизилась более чем на 20% с 1980 по 2010 год и сократится еще на 25–50% до 2025 года. По мнению Ли, влияние потепления на нефтегазовые проекты РФ в Арктике можно снизить, однако это может существенно увеличить их стоимость.

"В регионах вечной мерзлоты сосредоточено 75% добычи нефти в России, в связи с глобальным потеплением условия нефтедобычи будут ухудшаться. Причиной тому снижение несущей способности почвы. Почва фактически из твердой превращается в жидкую, а это способствует разрушению инфраструктуры и возникновению аварий, что несет убытки для компаний", — прокомментировал эксперт компании "БКС Брокер" Вячеслав Абрамов.

"Кроме того, затяжная зима позволяет строить так называемые "зимники" — зимние дороги для перевозки оборудования, например, буровых установок, которые по воздуху или в период распутицы перевезти невозможно. Потепление может привезти к сужению "окна", когда "зимник" может полноценно функционировать, это увеличит и расходы на логистику", — добавил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

При этом он подчеркнул, что речь идет о возможном увеличении издержек вследствие потепления, а не о невозможности добычи в регионе.

"Насколько сильно это увеличит издержки, без серьезных инженерных расчетов сказать невозможно, но вряд ли это такие суммы, которые кардинально поменяют экономику проектов", — отметил эксперт.

По мнению Абрамова, снизить влияние таяния ледников на российские арктические разработки нефти можно с помощью различных технологий.

"Например, увеличить длину свай, на которых осуществляется строительство инфраструктуры. Также применяется технология с применением аммиака, когда его закачивает в трубу, и это создает вокруг нее холодную зону. Ну и конечно, нужно инвестировать в новые технологии, нужно адаптироваться под текущие реалии. Тем не менее, объемы добычи могут снижаться", — сказал он.

Эксперты отметили, что необходимость решения вопросов, связанных с глобальным потеплением, стала одной из причин присоединения России к Парижскому соглашению.

На прошлой неделе премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о принятии Парижского соглашения по климату, что означает согласие России на его обязательность. Соглашение не содержит предусмотренных российским законодательством оснований для ратификации. По состоянию на сентябрь участниками Парижского соглашения являются 186 стран.