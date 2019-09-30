МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco планирует в 2020 году направить на дивиденды 75 миллиардов долларов, следует из презентации компании.

Aramco также подчеркнула, что нацелена на прогрессивный рост дивидендных выплат на устойчивой основе.

В текущем году Saudi Aramco выплатила правительству Саудовской Аравии 58,2 миллиарда долларов дивидендов по итогам 2018 года.

О планах правительства Саудовской Аравии провести IPO Saudi Aramco впервые было объявлено в 2016 году в рамках стратегии Vision 2030. Однако с тех пор дата размещения несколько раз откладывалась, а летом прошлого года появились слухи, что оно может и вовсе не состояться. Размещение 5% акций Saudi Aramco может принести компании 100 миллиардов долларов и стать рекордным в истории.

На прошлой неделе агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что Saudi Aramco может повести листинг на саудовской бирже уже в ноябре.