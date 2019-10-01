МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. "Транснефть" по итогам сентября вынесла представление руководству "Башнефти" о повышении уровня хлорорганики (ХОС) в ее нефти, сообщил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.

В настоящее время предельно допустимым уровнем содержания хлорорганики в нефти в РФ является 6 ppm.

"По итогам работы за сентябрь сделано представление руководству ООО "Башнефть-Добыча" о повышении фона по показателю — массовая концентрация органических хлоридов — на объектах ПАО АНК "Башнефть" с традиционных 3,5-4 ppm на большие значения", — сообщил Демин.

Так, по его словам, на приемно-сдаточном пункте "Чегмагуш" 12 сентября содержание ХОС составило 4,1 ppm, 13 сентября — 4,5 ppm, 15 сентября — 4,6 ppm, 16 сентября — 4,9 ppm, 17 сентября — 4,9 ppm, 18 сентября — 4,1 ppm, 24 сентября — 5,1 ppm; на приемно-сдаточном пункте "Языково" 12 сентября — 4,8 ppm, 13 сентября — 4,8 ppm, 14 сентября — 4,3 ppm, 15 сентября — 5,2 ppm, 16 сентября — 4,2 ppm, 23 сентября — 4,6 ppm, 24 сентября — 4,6 ppm.

"Такое содержание хлорорганики в нефти, принимаемой от ПАО АНК "Башнефть", приводит к сдаче на Уфимскую группу НПЗ и в смежные организации системы ПАО "Транснефть" нефти с аналогичным содержанием хлорорганики", — отметил Демин.