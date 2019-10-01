МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Средняя за январь-сентябрь цена на нефть марки Urals, основной товар российского экспорта, снизилась на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 64,15 доллара за баррель, следует из материалов на сайте Минфина РФ.

В январе-сентябре 2018 года средняя цена Urals составляла 70,61 доллара за баррель.

Средняя цена на нефть марки Urals в сентябре 2019 года сложилась в размере 61,06 доллара за баррель — на 21,7% ниже, чем в сентябре 2018 года (78,06 доллара за баррель).