МИНСК, 1 окт — ПРАЙМ. Белоруссия с 1 октября объединила двух операторов магистрального нефтепровода "Дружба" на своей территории в одно юридическое лицо, следует из сообщения на сайте ОАО "Полоцктранснефть Дружба".

Речь, в частности, идет о присоединении бывшего оператора системы нефтепроводов на севере Белоруссии — ОАО "Полоцктранснефть Дружба" — к оператору трубопровода на юге республики (ОАО "Гомельтранснефть Дружба").

"Во исполнение решения общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Полоцктранснефть Дружба" о реорганизации … путем присоединения к ОАО "Гомельтранснефть Дружба" … 30 сентября 2019 года Гомельским горисполкомом внесена запись в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о прекращении деятельности ОАО "Полоцктранснефть Дружба", — говорится в сообщении. Также отмечается, что "Гомельтранснефть Дружба" становится правопреемником присоединяемого общества по всем его правам и обязанностям в отношении всех его должников и кредиторов, включая и оспариваемые обязательства.

Как сообщается на сайте "Гомельтранснефть Дружба", отныне полоцкая "Дружба" будет значиться в составе гомельской нефтепроводной компании в качестве филиала по транспортировке нефти "Новополоцк". "Реорганизация магистральных нефтепроводов Республики Беларусь позволит создать более рациональную схему управления. В перспективе объединение компаний обеспечит реализацию проектов по развитию республиканской нефтетранспортной системы, в том числе в целях диверсификации поставок нефти на нефтеперерабатывающие заводы, расширения возможностей хранения нефти", — уточнили на предприятии.

Ранее о планах объединить двух операторов на территории республики сообщал главный инженер ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго. Он, в частности, отмечал, что в данном случае речь не идет о выгодах отдельного предприятия, это делается "в интересах страны".

Предприятие "Гомельтранснефть Дружба" ведет перекачку нефти, поступающей из российской части "Дружбы", в направлении стран Западной и Восточной Европы. На территории Белоруссии трубопроводная система в районе Мозыря раздваивается на две ветки: одна идет в Польшу и далее в Германию, вторая — на Украину и далее в Словакию, Венгрию и Чехию. Система нефтепроводов "Полоцктранснефть Дружба" перекачивает российское сырье из Западно-Сибирского региона, Татарстана и Поволжья в Белоруссию, непосредственно на НПЗ "Нафтан".