ГОРКИ, 1 окт — ПРАЙМ. "Роснефть" перечислила по итогам первого полугодия 2019 года свыше 1,8 триллиона рублей налоговых платежей в бюджеты всех уровней, сообщил глава компании Игорь Сечин на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Он напомнил, что по итогам 2018 года налоговые платежи компании в бюджеты всех уровней превысили 4,2 триллиона рублей.

"В первом полугодии они составили более 1,8 триллиона рублей", — сказал Сечин.

При этом, по его словам, по сравнению с первым полугодием прошлого года компания идёт с небольшим превышением по налогам, примерно на 0,2%.

Сечин сообщил также, что акционеры "Роснефти" одобрили рекордные дивиденды в объеме 162,6 миллиарда рублей по итогам первого полугодия 2019 года.

"Вчера, кстати говоря, состоялась внеочередное общее собрание акционеров компании, которое одобрило выплату рекордных дивидендов. Дивиденды по итогам первого полугодия (2019 года — ред.) составили 162,6 миллиарда рублей, что превышает аналогичный показатель прошлого года на 5%", — сказал глава компании.