МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером продолжают расти, инвесторы оценивают данные о снижении добычи в США и России, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.02 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,41%, до 59,49 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,02%, до 54,08 доллара за баррель.

Участники торгов отыгрывают данные о сокращении добычи в США и РФ. Так, согласно данным минэнерго США, добыча в стране в июле снизилась на 2,3% к июню, до 11,806 миллиона баррелей нефти в день. Кроме того, агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источники, что добыча нефти в России за 29 дней сентября составила в среднем 11,24 миллиона баррелей в день, что ниже уровня августа в 11,29 миллиона баррелей.

Инвесторы также продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. В понедельник Саудовская Аравия сообщила о восстановлении добычи до уровня, который был до атак на нефтяные объекты королевства в середине сентября (9,8 миллиона баррелей в сутки).

Старший рыночный аналитик OANDA Джеффри Хейли (Jeffrey Halley), мнение которого приводит агентство Рейтер, полагает, что рост цен на сырье может быстро смениться очередным снижением цены.

"Любой рост стоимости нефти все равно может столкнуться с продажей сырья, так как замедление мировой экономики и восстановление добычи Саудовской Аравией перевешивают любые факторы риска, связанные с ситуацией на Ближнем Востоке", — сказал аналитик.