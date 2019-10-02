МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Дополнительные доходы российского бюджета от соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи нефти составят около 2 триллионов рублей в 2019 году, говорится в статье министра энергетики РФ Александра Новака, опубликованной в журнале "Энергетическая политика".

"В июле 2019 года было принято решение о продлении действия соглашения об ограничении добычи нефти в формате ОПЕК+ до 1 апреля 2020 года. В результате за текущий год дополнительные доходы бюджета составят порядка 2 триллионов рублей", — пишет Новак в статье.

Министр добавил, что ограничение добычи не является постоянным и будет использоваться только в ситуациях, когда это "необходимо России или, по меньшей мере, не противоречит ее интересам на мировом рынке".