МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. "Роснефть" и "Зарубежнефть" рассматривают участие в проектах на Кубе, следует из материалов к визиту премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в эту страну.

"Прорабатываются проекты по линии ПАО НК "Роснефть" по повышению эффективности эксплуатации зрелых месторождений Кубы и освоению Блока-37 на кубинском шельфе совместно с АО "Зарубежнефть", — говорится в материалах.

Там также отмечается, что "Зарубежнефть" и кубинская госкомпания "Купет" реализуют проект по увеличению нефтеотдачи на месторождении Бока де Харуко. Подчеркивается, что проект перспективен: ресурсы нефти оцениваются в 3,7 миллиарда тонн.

На 4 октября запланировано бурение первой горизонтальной скважины на этом месторождении, всего таких будет три.

"В этом году также планируется приступить к опытно-промышленным испытаниям технологии внутрипластового облагораживания нефти методом "каталитического акватермолиза", что позволит снизить вязкость нефти в пласте, увеличить добычу и нефтеотдачу", — говорится в материалах.

Медведев посетит Кубу 3-4 октября. По информации правительства РФ, планируются переговоры с председателем госсовета и совета министров Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, подписание ряда двусторонних межправительственных и межведомственных соглашений, а также коммерческих контрактов.