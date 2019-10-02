МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. "Лукойл" в сентябре поставил российскую арктическую нефть сорта Varandey Blend в Китай по Северному морскому пути, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники в отрасли и данные в терминале Refinitiv Eikon.

Подчеркивается, что нефть сорта Varandey Blend стала первым российским арктическим сортом нефти, доставленным в Азию по этому маршруту.

Как сообщил один из источников агентства, подразделение "Лукойла" Litasco поставило партию арктической нефти объемом 100 тысяч тонн китайской компании China Oil, подконтрольной CNPC. Нефть была поставлена на танкере Korolev Prospect, который разгрузился в китайском порту Дунцзякоу 16 сентября, ссылается агентство на данные системы Refintiv Eikon.

"Осуществить арбитраж Varandey Blend в Китай через Севморпуть в этом году позволила тёплая погода в регионе, а также высокий спрос китайских переработчиков на российский сорт ESPO Blend, который по качеству близок Varandey Blend", — отмечают два собеседника агентства.

Однако, по словам источников издания, регулярные поставки Varandey Blend по Севморпути пока остаются "из области фантастики", потому что такие отгрузки можно осуществлять только несколько месяцев в году. Один из собеседников добавил, что в этом году "Лукойл" вряд ли повторит поставку в Азию по этому маршруту, поскольку арбитраж уже закрыт из-за ухудшения погоды.