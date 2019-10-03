МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Венесуэла планирует в 2019 году увеличить добычу нефти до уровня 2018 года в 1,5-1,6 миллиона баррелей в сутки, сейчас она ниже 1 миллиона баррелей, сообщил министр нефти страны Мануэль Кеведо, выступая на сессии Российской энергетической недели.

"Сейчас у нас уровень производства ниже 1 миллиона (баррелей нефти — ред.) в день… У нас достаточно инструментов сейчас, мы изменяем нашу работу с новыми клиентами. В этом году у нас есть план вернуться на уровни 2018 года — 1,5-1,6 миллиона (баррелей в сутки — ред.)", — сказал Кеведо.

По его словам, Венесуэла нацелена на средний уровень добычи нефти более 2 миллионов баррелей в сутки в 2020 году.

"Мы нацелены на более 2 миллионов баррелей в день в 2020 году. Это наша цель, наш план", — сказал РИА Новости министр нефти Венесуэлы и глава государственной нефтяной компании PDVSA.