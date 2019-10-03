МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Азербайджанская госнефтекомпания Socar пока не приняла окончательного решения о вхождении в Антипинский НПЗ, компании нужен не убыточный завод, этот вопрос сейчас изучается, сообщил журналистам министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов в кулуарах Российской энергетической недели.

"Там идет процесс, идет изучение этого вопроса, нет окончательного решения, но это в процессе", — ответил Шахбазов на вопрос о том, есть ли уже решение о вхождении Socar в Антипинский НПЗ.

Он подчеркнул, что вопрос не затягивается, решения такого масштаба не принимаются быстро.

"Азербайджану убыточные — нет. Любое предприятие может быть убыточным, но оно также может приносить прибыль при определенных изменениях, после соответствующего управления. Все это рассчитывается. Мы изучаем этот вопрос, нет окончательного решения, мы в процессе", — ответил Шахбазов на вопрос, зачем стране убыточная нефтепереработка в России.